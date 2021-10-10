Управляющие компании заявили, что россиянам придется вкладываться в капремонт

Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила о необходимости повысить взносы за капремонт для собственников жилья из-за роста цен на стройматериалы.

Она уверена, капремонты сейчас под вопросом по всей стране. Всё это из-за того, что стройматериалы подорожали в три, а то и в шесть раз. При этом повышать расценки разрешили только на 25%. Москвина добавляет, что это предельная величина, а точно уже будут в каждом регионе устанавливать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Женщина отметила, что во время капремонта не обойтись без материальных вложений жильцов, а то проделанные работы будут плохими, или совсем придется отказаться от них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналист испанской газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал, что завидует россиянам, после того, как сравнил цены на электроэнергию в России и на его родине.