Управляющие компании заявили, что россиянам придется вкладываться в капремонт

Управляющие компании заявили, что россиянам придется вкладываться в капремонт
Капремонты сейчас под вопросом по всей стране. Фото: Baltphoto

Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила о необходимости повысить взносы за капремонт для собственников жилья из-за роста цен на стройматериалы.

Она уверена, капремонты сейчас под вопросом по всей стране. Всё это из-за того, что стройматериалы подорожали в три, а то и в шесть раз. При этом повышать расценки разрешили только на 25%. Москвина добавляет, что это предельная величина, а точно уже будут в каждом регионе устанавливать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Женщина отметила, что во время капремонта не обойтись без материальных вложений жильцов, а то проделанные работы будут плохими, или совсем придется отказаться от них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналист испанской газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал, что завидует россиянам, после того, как сравнил цены на электроэнергию в России и на его родине.

деньги жкх капитальный ремонт Россия строительные материалы


 

Новости партнеров
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Драка в прямом эфире: украинка Монтян усмирила поляка Корейбу кулаком в споре о Донбассе
Драка в прямом эфире: украинка Монтян усмирила поляка Корейбу кулаком в споре о Донбассе
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Управляющие компании заявили, что россиянам придется вкладываться в капремонт
Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем реванш-бою и защитил пояс чемпиона мира
В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и до +14 градусов
В ООН предупредили о пробуждении вирусов из-за таяния льдов в Арктике
В Василеостровском районе загорелась двушка
Еда для избавления от депрессии появится в России до 2035 года
Кардиолог Юрий Конев перечислил россиянам ключевые правила долголетия
Пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили