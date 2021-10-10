У хозяина квартиры на Королева нашли 12 кустов и пять пакетов марихуаны

У хозяина квартиры на Королева нашли 12 кустов и пять пакетов марихуаны
В квартире нашли плантацию конопли. Фото: ГУ МВД по СПб

Мужчину из Приморского района Петербурга задержали за производство и сбыт наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, полиция провела обыски у 32-летнего мужчины, проживающего в квартире на проспекте Королева, 48/4. У него дома нашли плантацию конопли.

Всего стражи порядка изъяли 12 кустов марихуаны, а также пять пакетов с этим же растением общим весом около 1 килограмма.

На хозяина квартиры завели уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчину задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что драка водителей маршруток в Шушарах закончилась госпитализацией.

наркооборот наркосбыт новости СПб проспект королева


 

Новости партнеров
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У хозяина квартиры на Королева нашли 12 кустов и пять пакетов марихуаны
«Билайн» 14 октября представит обновленный бренд
Восьмилетняя девочка госпитализирована после ДТП на Полюстровском
На борту разбившегося в Татарстане самолета был петербуржец
Драка водителей маршруток в Шушарах закончилась госпитализацией
В Красном селе загорелась трехкомнатная квартира
Школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета на Маршала Захарова
Врач рассказал, какие психические расстройства появились у россиян после пандемии