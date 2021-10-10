У хозяина квартиры на Королева нашли 12 кустов и пять пакетов марихуаны

В квартире нашли плантацию конопли. Фото: ГУ МВД по СПб

В квартире нашли плантацию конопли. Фото: ГУ МВД по СПб

Мужчину из Приморского района Петербурга задержали за производство и сбыт наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, полиция провела обыски у 32-летнего мужчины, проживающего в квартире на проспекте Королева, 48/4. У него дома нашли плантацию конопли.

Всего стражи порядка изъяли 12 кустов марихуаны, а также пять пакетов с этим же растением общим весом около 1 килограмма.

На хозяина квартиры завели уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчину задержали.

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