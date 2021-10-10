Драка водителей маршруток в Шушарах закончилась госпитализацией

Драка водителей маршруток в Шушарах закончилась госпитализацией
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

Полицейские разыскивают водителя маршрутки, ударившего ножом своего коллегу в Шушарах.

Как сообщила пресс-служба городского управления МВД, накануне в 16:18 пассажир вызвал полицию и сообщил, что на Витебском проспекте водителя маршрутки, в которой он едет, ударили ножом.

Двое водителей маршруток подрались из-за пассажиров. Это произошло на перекрестке Витебского проспекта и Пушкинской улицы. 55-летний водитель ударил ножом 49-летнего водителя.

Пострадавшего увезли в больницу. Второго водителя разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета на Маршала Захарова. Подросток признался, что нашел пневматический пистолет на пустыре и решил пострелять из него по деревьям.

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