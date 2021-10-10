Ученые усомнились в гипотезе о мутации COVID-19 в теле китайского шахтера

Вирусолог подчеркнул, что не верит в эту версию, поскольку у вируса "сложная и тонкая организация". Фото: unsplash

Вирусолог подчеркнул, что не верит в эту версию, поскольку у вируса "сложная и тонкая организация". Фото: unsplash

Ученые усомнились в гипотезе американского специалиста о том, что коронавирус эволюционировал в теле шахтера из Китая в течение 10 лет.

Доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что ученым важно застолбить ту или иную тему, высказать свою гипотезу. Но если она не подтвердится, то они могут просто сказать, что это было предположение. Об этом пишет РБК.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов согласился с доктором и отметил, что такие гипотезы очень легко придумать. Он подчеркнул, что не верит в эту версию, поскольку у вируса «сложная и тонкая организация».

Ранее в американской организации Bioscience Resource Project заявили, что в 20212 году шахтеры заразились коронавирусом RaTG13, когда расчищали шахту от помета летучих мышей в Китае. Этот коронавирус похож на возбудителя COVID-19. Трое из шахтеров скончались, остальные еще несколько месяцев лежали в больнице. Образцы патогена, которым они заразились, отправили на лабораторные исследования в Ухань, где и произошла первая вспышка коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что COVID-19 мог эволюционировать в 2012 году в теле китайского шахтера.