В Британии разработали GPS-трекер для безопасных прогулок в одиночестве

В Великобритании компания BT Group создала мобильное приложение, которое с помощью GPS-трекера отслеживает местоположение тех, кто гуляет в одиночестве.

Как сообщает «Би-би-си», мобильное приложение назвали Walk Me Home («Проводи меня домой»). Чтобы запустить трекер, перед прогулкой надо позвонить или отправить сообщение на номер 888. С этого момента сервис начнет отслеживать местоположение человека во время прогулок.

Перед тем, как возвращаться обратно, пользователю нужно ввести в приложении свой пункт назначения. К примеру, магазин или свой дом. Сервис позвонит пользователю, когда он должен уже быть дома. Если ответа не будет, то трекер сообщит об этом в экстренные службы.

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