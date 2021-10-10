Водитель Mercedes, в которой находилась Собчак, признал свою вину в смертельной аварии

В ДТП в Сочи Ксения Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы и все равно решила улететь. В аварии уже двое погибших, водитель Mercedes признал вину. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

В ДТП в Сочи Ксения Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы и все равно решила улететь. В аварии уже двое погибших, водитель Mercedes признал вину. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Решение мужчины пойти на обгон стало причиной гибели двух человек, сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Смертельное ДТП произошло на автодороге Адлер — Альпика Сервис около 21 часа. Как стало известно, 40-летний водитель Mercedes пошел на обгон, для чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen. По инерции автомобиль задел микроавтобус с десятью пассажирами, среди которых пострадавшие не упоминаются.

В результате аварии пассажирка Volkswagen погибла на месте, позднее умерла вторая пассажирка 1991 года. Водитель 1993 года рождения в тяжелом состоянии находится в городской больнице №8.

Ранее Gazeta.SPb писала, Ксения Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы во время ДТП в Сочи. «Известия» опубликовало видео, где телеведущая входит в аэропорт спустя 40 минут после аварии, по ее сообщению в соцсети, она решила не ехать в больницу, потому что очень хотела к сыну и домой.