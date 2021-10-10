На Приморском проспекте нашли гранату для игры в страйкбол

Предмет был найден недалеко от остановки общественного транспорта на Приморском проспекте. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Предмет был найден недалеко от остановки общественного транспорта на Приморском проспекте. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Обнаруженный предмет был исследован, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сегодня, 10 октября, специалисты ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти осмотрели и изъяли с целью утилизации гранату для игры в страйкбол. 16.30 гранату увидели лежащей на газоне вблизи остановки общественного транспорта напротив дома 139 по Приморскому проспекту.

Как позже выяснилось, данный предмет оказался гранатой для игры в страйкбол и никакой опасности ни для кого не представлял, говорится в сообщении ведомства.

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