В Кировском районе у залива загорелась однокомнатная квартира

В Кировском районе у залива загорелась однокомнатная квартира
В Кировском районе загорелась однокомнатная квартира. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Санкт-Петербурга загорелась однокомнатная квартира. Пожар удалось потушить.

Сообщение о пожаре поступило в службу МЧС в 20:04. Горела однокомнатная квартира на улице Маршала Казакова дом 84.

В однокомнатной квартире пламя обхватило обстановку на площади 3 квадратных метра. Причина пожара не указана.

В 20:28 пожар уже удалось потушить. К ликвидации огня от МЧС было привлечено 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

О пострадавших в происшествии сведения не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские следственные органы проводят проверку после крупного пожара в Петроградском районе. Доследственная проверка организована по факту пожара, который произошел 9 октября на крыше жилого дома на набережной реки Карповки. Об этом сообщает ГСУ СК по Петербургу.

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