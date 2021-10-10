Сегодня во Всемирный день бездомных «Ночлежка» напомнила о людях, оставшихся без крова

Сейчас петербургская благотворительная организация помогает более 9,5 тысячам бездомных, сообщают «Невские новости».

За время своей работы городская благотворительная организация «Ночлежка» позаботилась о 22 тысячах людей, оставшихся без крыши над головой. По словам главы учреждения Григория Свердлина, в организации трудятся 80 сотрудников, которым помогает 400 волонтеров. Лишних рук не бывает, потому как, число подопечных превышает желающих помогать на добровольных началах, говорит Свердлин.

Скоро еще одна «Ночлежка» будет открыта в Ленобласти и поэтому потребуется дополнительная помощь в лице новых добровольцев.

Напомним, Всемирный день бездомных принято отмечать с 2010 года, в России крупнейшей организацией, работающей в этой области, является «Ночлежка», которая существует с 1990 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, руководитель «Ночлежки» отреагировал на постановления о штрафе за зловонную одежду или ручную кладь в 500 рублей в петербургском метро. Свердлин считает, что подобные запретительные меры не сделают город чище.