Минздрав подготовил список сдачи экзамена для иностранных медиков

Преимуществ для выпускников иностранных вузов, получавших медицинское образование, не будет. Минздрав подготовил новый порядок проведения экзаменов для лиц, которые учились за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения разработала нормативный акт, который определяет порядок сдачи экзамена лицами, получившими медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах. Иностранные студенты будут также сдавать экзамены без льгот и поблажек, как и те, кто учился в России. Сейчас документ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиций РФ.

Новый порядок потребовалось разработать в связи с тем, что в 2021 году были внесены изменения в постановление правительства «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», по которому специалистов-иностранцев могут допустить к медицинской и фармацевтической деятельности на территории России только при наличии определенных условий.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал «безответственным» трудоустройство иностранных врачей в России без проверки их квалификации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минтруд и Минздрав разработали параметры реформы зарплаты медиков. В связи с этим зарплата медиков будет состоять из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.