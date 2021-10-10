Минздрав и Минтруд подготовили новые параметры системы оплаты труда врачей

Минздрав и Минтруд подготовили новые параметры системы оплаты труда врачей
Такую систему хотят протестировать в семи регионах страны. Фото: pixabay.com

Минтруд и Минздрав разработали параметры реформы зарплаты медиков.

Так, зарплата медиков будет состоять из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Она будет зависеть от расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Об этом сообщает «Коммерсант».

Такую систему хотят протестировать в семи регионах страны.

Реформа зарплаты медиков нужна, чтобы оклад и в целом зарплата медиков увеличилась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кроссворды, витамины, стихи и решение математических задач могут ускорить восстановление памяти и умственных функций после ковида. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора. Так, терапевт Дарья Хавкина уверена, что полное восстановление памяти возможно, но сроки зависят от степени нарушений и терапии.

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