Минздрав и Минтруд подготовили новые параметры системы оплаты труда врачей

Минтруд и Минздрав разработали параметры реформы зарплаты медиков.
Так, зарплата медиков будет состоять из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
Она будет зависеть от расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Об этом сообщает «Коммерсант».
Такую систему хотят протестировать в семи регионах страны.
Реформа зарплаты медиков нужна, чтобы оклад и в целом зарплата медиков увеличилась.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кроссворды, витамины, стихи и решение математических задач могут ускорить восстановление памяти и умственных функций после ковида. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора. Так, терапевт Дарья Хавкина уверена, что полное восстановление памяти возможно, но сроки зависят от степени нарушений и терапии.