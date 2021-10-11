В Ленобласти раскрыто похищение беременной жены бизнесмена из Гатчины

В Ленобласти раскрыто похищение беременной жены бизнесмена из Гатчины
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

После исчезновения беременной жены бизнесмена в Ленобласти возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в СК по региону.

Напомним, беременная 35-летняя женщина пропала в ночь на 2 октября. По словам 46-летнего мужа, она уехала в неизвестном направлении на своем BMW, а обратно не вернулась. После этого мужчине и матери пропавшей пришло сообщение с требованием выкупа. За жизнь женщины требовали 10 млн рублей.

На следующий день машину, на которой уехала женщина, нашли.

Следователи установили лицо, причастное к совершению преступления. Ими оказался мужчина 1970 года рождения.

Злоумышленник задержан. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что похитил потерпевшую из-за денежного долга ее сожителя. По версии следствия, подозреваемый перевёз женщину в квартиру, расположенную во Всеволожском районе, где она пробыла до 10 октября. Под данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (Похищение человека).

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские раскрыли похищение человека из квартиры в Невском районе. По подозрению задержаны двое мигрантов из Узбекистана и один из Киргизии.

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В Ленобласти раскрыто похищение беременной жены бизнесмена из Гатчины
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