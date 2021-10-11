На Бухарестской улице сгорел «ГАЗ»

Утром 11 октября во Фрунзенском районе произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 06:59. На Бухарестской улице, 112, загорелся автомобиль «ГАЗ».
Как сообщили в ГУ МЧС городу, в автомобиле полностью сгорели сгораемые части.
Справиться с огнем удалось в 07:22.
Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили.