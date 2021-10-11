Беглов направил на согласование в ЗакС кандидатуру Мейскина на пост вице-губернатора Петербурга

Беглов направил на согласование в ЗакС кандидатуру Мейскина на пост вице-губернатора Петербурга
Это было сделано в соответствии со статьями 4 и 5 Закона Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга». Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное Собрание кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора Северной столицы.

Это было сделано в соответствии со статьями 4 и 5 Закона Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга». Вице-губернатор города отвечает за решение вопросов внутренней политики. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Максим Мейксин возглавляет администрацию Центрального района с февраля 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сентябре губернатор Петербурга Александр Беглов вошел в тройку лидеров по числу упоминаний в СМИ, заняв почетное место между двух столичных коллег. Губернатора Северной столицы СМИ упомянули 17 979 раз, таким образом, его медиаиндекс составляет 203 011. Пальму первенства удерживает мэр Москвы Сергей Собянин.

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