Еще неделя: чего ожидать от ретроградного Меркурия

Еще неделя: чего ожидать от ретроградного Меркурия
Период ретроградного Меркурия и правда может стать причиной неудач. Фото: pixabay

Если у вас все валится из рук и вы немного «подтормаживаете», то вполне возможно, что это скоро закончится.

С 27 сентября наступил период ретроградного Меркурия. Он продлится до 18 октября, а это значит, что многие беды, настигающие вас все это время, должны скоро закончиться. Астролог Лилия Любимова в эфире радио Sputnik рассказала, что нам подготовила рабочая неделя и почему не стоит во всех неудачах винить себя.

Если в обычное время планеты перемещаются по небосводу с запада на восток, то в период ретроградного Меркурия возникает иллюзия движения в обратном направлении. В связи с этим существует теория, согласно которой в этот период все складывается не так, как было задумано.

Любимова отметила, что планета бывает ретроградной до четырех раз в год. Астролог уверяет, что придавать этому огромное значение не стоит, готовиться к ретроградному Меркурию тоже не нужно. При этом Любимова не отрицает, что в такой период некоторые люди действительно сталкиваются со сложностями – это связано с замедлением коммуникационных процессов.

Дело в том, что во время ретроградного Меркурия многие люди, по словам Любимовой, «подтормаживают». Они забывают о важных вещах, допускают досадные ошибки — в общем, становятся рассеянными. Поэтому до 18 октября стоит быть бдительнее, чем обычно, проверять все по несколько раз, а не то естm шанс отправить сообщение, предназначенное подруге, своему боссу. Те, кто планируют путешествие, должны тщательно проверять документы и быть аккуратными, советует астролог.

Есть у ретроградного Меркурия и свои плюсы. Этот период отлично подходит для завершения давно начатых и забытых дел. Так как люди меньше торопятся, есть шанс сделать все качественно, пусть и не быстро. Особенное внимание стоит уделить делам, которые не получились с первого раза, – сделкам, купле-продаже, обучению.

Астролог отмечает, что есть и те люди, для которых ретроградный Меркурий – это время быть активным. Среди них те, кто имеет планету в своем собственном гороскопе.

«А это значит, что для него это и вовсе хорошее время, когда он попадает в свой собственный скоростной поток, становится более активным и деятельным»,

– объяснила астролог.

Таким образом, Любимова уверена, что ближайшую неделю удастся пережить без серьезных проблем тем, кто проявит внимательность. Так что обойдется без коллапса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астролог перечислил сильные стороны каждого знака зодиака.

астролог ретроградный меркурий


 

Новости партнеров
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Стали известны подробности падения лифта с подростками в Красном Селе
Стали известны подробности падения лифта с подростками в Красном Селе
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Еще неделя: чего ожидать от ретроградного Меркурия
Путь Павла Дурова от лысеющего айтишника до богатейшего бизнесмена в России
Семь причин, по которым заканчиваются твои отношения
Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак в Сочи, отправили под домашний арест
Астролог назвал самые опасные и коварные знаки зодиака
Setl Group приступил к строительству нового жилого комплекса в Московском районе
Профессия энергетика — со школьной скамьи и на всю жизнь
В Ленобласти вводят новые коронавирусные ограничения