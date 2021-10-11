Еще неделя: чего ожидать от ретроградного Меркурия

Если у вас все валится из рук и вы немного «подтормаживаете», то вполне возможно, что это скоро закончится.

С 27 сентября наступил период ретроградного Меркурия. Он продлится до 18 октября, а это значит, что многие беды, настигающие вас все это время, должны скоро закончиться. Астролог Лилия Любимова в эфире радио Sputnik рассказала, что нам подготовила рабочая неделя и почему не стоит во всех неудачах винить себя.

Если в обычное время планеты перемещаются по небосводу с запада на восток, то в период ретроградного Меркурия возникает иллюзия движения в обратном направлении. В связи с этим существует теория, согласно которой в этот период все складывается не так, как было задумано.

Любимова отметила, что планета бывает ретроградной до четырех раз в год. Астролог уверяет, что придавать этому огромное значение не стоит, готовиться к ретроградному Меркурию тоже не нужно. При этом Любимова не отрицает, что в такой период некоторые люди действительно сталкиваются со сложностями – это связано с замедлением коммуникационных процессов.

Дело в том, что во время ретроградного Меркурия многие люди, по словам Любимовой, «подтормаживают». Они забывают о важных вещах, допускают досадные ошибки — в общем, становятся рассеянными. Поэтому до 18 октября стоит быть бдительнее, чем обычно, проверять все по несколько раз, а не то естm шанс отправить сообщение, предназначенное подруге, своему боссу. Те, кто планируют путешествие, должны тщательно проверять документы и быть аккуратными, советует астролог.

Есть у ретроградного Меркурия и свои плюсы. Этот период отлично подходит для завершения давно начатых и забытых дел. Так как люди меньше торопятся, есть шанс сделать все качественно, пусть и не быстро. Особенное внимание стоит уделить делам, которые не получились с первого раза, – сделкам, купле-продаже, обучению.

Астролог отмечает, что есть и те люди, для которых ретроградный Меркурий – это время быть активным. Среди них те, кто имеет планету в своем собственном гороскопе.

«А это значит, что для него это и вовсе хорошее время, когда он попадает в свой собственный скоростной поток, становится более активным и деятельным»,

– объяснила астролог.

Таким образом, Любимова уверена, что ближайшую неделю удастся пережить без серьезных проблем тем, кто проявит внимательность. Так что обойдется без коллапса.

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