Тотемный символ Рюриковичей украли в Старой Ладоге

Скульптура бронзового сокола исчезла с Варяжской улицы в Старой Ладоге.

Птица размещалась недалеко от моста через речку Ладожку. Ее поставили восемь лет назад во время Дней Ленобласти. Скульптур изобразил сокола, который вот-вот готовится взлететь на своих широко расправленных крыльях. Об этом 78.ru сообщила исполняющая обязанности главы администрации Старой Ладоги Марина Григорьева.

Накануне сокол был на месте, и тут внезапно исчез. Это заметили работники музея в девять часов по пути на работу. Место камерами не оборудовано. Полиция только начала расследовать это дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у студента украли деньги и 60 «Айфонов». Во Фрунзенском районе Северной столице произошло происшествие. В полицию города обратился 21-летний студент четвёртого курса Санкт-Петербургского государственного технологического института. Он рассказал о краже.