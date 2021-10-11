Тотемный символ Рюриковичей украли в Старой Ладоге

Тотемный символ Рюриковичей украли в Старой Ладоге
Место камерами не оборудовано. Фото: pixabay

Скульптура бронзового сокола исчезла с Варяжской улицы в Старой Ладоге.

Птица размещалась недалеко от моста через речку Ладожку. Ее поставили восемь лет назад во время Дней Ленобласти. Скульптур изобразил сокола, который вот-вот готовится взлететь на своих широко расправленных крыльях. Об этом 78.ru сообщила исполняющая обязанности главы администрации Старой Ладоги Марина Григорьева.

Накануне сокол был на месте, и тут внезапно исчез. Это заметили работники музея в девять часов по пути на работу. Место камерами не оборудовано. Полиция только начала расследовать это дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у студента украли деньги и 60 «Айфонов». Во Фрунзенском районе Северной столице произошло происшествие. В полицию города обратился 21-летний студент четвёртого курса Санкт-Петербургского государственного технологического института. Он рассказал о краже.

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Тотемный символ Рюриковичей украли в Старой Ладоге
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