В Ленобласти похолодает до -2 градусов в ночь на вторник

Жителей Ленинградской области предупредили о ночных заморозках.

В ночь на вторник, 12 октября, в 47-м регионе температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами столбики термометров опустятся до -2. В дневное время потеплеет до +7…+12 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет слабый дождь.

Ветер южных, юго-восточных направлений будет умеренным. Атмосферное давление понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12 октября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков. Ветер южный умеренный.