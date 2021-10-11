В Ленобласти похолодает до -2 градусов в ночь на вторник

В Ленобласти похолодает до -2 градусов в ночь на вторник
В регионе ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

Жителей Ленинградской области предупредили о ночных заморозках.

В ночь на вторник, 12 октября, в 47-м регионе температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами столбики термометров опустятся до -2. В дневное время потеплеет до +7…+12 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет слабый дождь.

Ветер южных, юго-восточных направлений будет умеренным. Атмосферное давление понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12 октября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков. Ветер южный умеренный.

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