Во вторник в Петербурге ожидается до +12 градусов

В разгар дня температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В разгар дня температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Во вторник, 12 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков. Ветер южный умеренный.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем температура воздуха будет на уровне +10…+12 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало.

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