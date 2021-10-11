Во вторник в Петербурге ожидается до +12 градусов

Во вторник в Петербурге ожидается до +12 градусов
В разгар дня температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Во вторник, 12 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков. Ветер южный умеренный.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем температура воздуха будет на уровне +10…+12 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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