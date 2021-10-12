Пулково работает без отмен и задержек во вторник

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 12 октября, в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту «Пулково» по горячим следам раскрыта кража брендовых часов стоимостью почти 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.