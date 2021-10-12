ФСБ может отнести умные очки от Facebook к шпионским устройствам

ФСБ может отнести умные очки от Facebook к шпионским устройствам
Спецслужба может признать умные очки специальным техническим средством для негласного получения информации. Фото: unsplash

Российская ФСБ допустила, что первые умные очки Stories, разработанные компаниями Facebook и Ray-Ban, включат в перечень шпионских устройств.

Об этом говорится в ответе ФСБ на запрос издания TJ. Спецслужба может признать умные очки специальным техническим средством для негласного получения информации. При этом ведомство не стало уточнять, по каким именно характеристикам очков можно отнести их к шпионским устройствам.

ФСБ сослалась на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. В статье прописаны порядки, по которым устройство не может быть отнесено к разряду «шпионских». В частности, это гаджеты с видимыми органами управления и индикатором, предупреждающем о съемке.

При этом на умных очках от Facebook есть светодиод, сигнализирующий о ведущейся видеосъемке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии разработали GPS-трекер для безопасных прогулок в одиночестве.

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ФСБ может отнести умные очки от Facebook к шпионским устройствам
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