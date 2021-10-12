В Татарстане опознали всех погибших при крушении самолета L-410

В Татарстане опознали всех погибших при крушении самолета L-410
Самолет разбился в Татарстане. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Татарстане опознали тела всех 16 жертв крушения легкомоторного самолета L-410.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах. Тела 12 погибших уже передали родственникам и направлены к местам захоронения. Еще четыре тела выдадут семьям и доставят к местам захоронения во вторник, 12 октября.

Легкомоторный самолет L-410 пропал с радаров и разбился в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе командир воздушного судна Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Вероятной причиной авиакатастрофы нахвали отказ одного из двигателей. Родным погибших выплатят по миллиону рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец погиб в результате крушения самолета в Татарстане.

L-410 авиакатастрофа самолет татарстан


 

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В Татарстане опознали всех погибших при крушении самолета L-410
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