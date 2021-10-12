Труп восьмиклассницы нашли под окнами дома на Парашютной

В Приморском районе Петербурга правоохранители расследуют гибель 14-летней школьницы, которую обнаружили мертвой у жилого дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, тело девочки нашли накануне в 23:50 под окнами многоэтажного жилого дома на Парашютной улице, в котором она проживает. Погибшей оказалась ученица восьмого класса одной из школ Приморского района.

Полиция выяснила, что девочка жила с 35-летней матерью. Отец с ними не живет. Семья на учете не состоит.

Материалы дела о гибели подростка передали следователям Приморского района. Проводится расследование. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у избитой в парадной на Южном шоссе петербурженки остановилось сердце.