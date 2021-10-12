«Не хотел прививаться»: все, что известно о госпитализации Александра Серова

Состояние артиста, который несколько дней находился на грани жизни и смерти, постепенно улучшается.

Коронавирус не щадит никого – звезды российского шоу-бизнеса одна за другой оказываются в больнице. «Зараза» успела подкосить здоровье телеведущей Ларисы Гузеевой и актера Валерия Гаркалина, а недавно госпитализировали 67-летнего Александра Серова. Что известно о его состоянии на данный момент? Давайте разбираться.

Несмотря на то, что Серов угодил в больницу еще в минувшую пятницу, 8 октября, некоторое время информацию не подтверждали ни родственники артиста, ни его друзья. Лишь спустя пару дней появились первые комментарии на этот счет.

Друзья артиста рассказали, что Серова госпитализировали в столичную больницу после заражения коронавирусом. Его самочувствие ухудшалось, состояние оценивалось как тяжелое. В связи с этим певца перевели в реанимацию, где он несколько дней лежал под кислородной маской с 75% поражением легких. Об этом пишет «СтарХит».

Информацию подтвердила бывшая супруга Серова, родившая ему в свое время дочь Мишель. Она отметила, что ее атаковали вопросами о здоровье артиста. Бывшая жена Серова попросила оставить ее в покое и надеяться на лучшее.

«Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что все будет хорошо!»

— написала женщина в личном блоге.

Не остался в стороне и продюсер Игорь Крутой – давний друг Серова. Он признался, что очень переживает за своего товарища, и призвал поклонников его творчества помолиться за него. Если верить словам Крутого, то состояние Серова улучшается — он больше не лежит в реанимации.

Также продюсер назвал предполагаемую причину, по которой артист так тяжело болеет.

«Надо было привиться от ковида – я ведь говорил ему. Все равно тогда болезнь протекает легче. Я вот, например, сам вакцинировался и Сашку просил»,

— рассказал Крутой, пишут «Дни».

Напоминаем, что еще недавно Серов частенько появлялся на телевизионных программах, где делился творческими планами. Он заявлял, что работает над новыми проектами, которыми скоро поделится с преданными фанатами. Остается надеяться, что певец быстро восстановиться и сможет реализовать задуманное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что состояние госпитализированной с коронавирусом Гузеевой стабилизировалось.