Ночные заморозки до -2 градусов ждут Ленобласть в среду

В Ленинградской области погода в среду начнется с ночных заморозков до минус 2 градусов.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в целом погода 13 октября в Ленобласти будет облачной с прояснениями. Подует небольшой ветер, который днем может усилиться до умеренного.

В ночь на среду температура воздуха в регионе опустится до плюс 1-6 градусов, в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем уличные термометры покажут от 6 до 11 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солнечная и золотая осень в Петербурге подошла к концу. Уже со среды в городе будет пасмурно, начнутся привычные горожанам дожди, а температура опустится до +10 градусов. Прогнозы не показывают заморозков в Петербурге до середины октября.