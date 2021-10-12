Ночные заморозки до -2 градусов ждут Ленобласть в среду

Ночные заморозки до -2 градусов ждут Ленобласть в среду
Ночью в Ленобласти ожидаются заморозки. Фото: pixabay

В Ленинградской области погода в среду начнется с ночных заморозков до минус 2 градусов.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в целом погода 13 октября в Ленобласти будет облачной с прояснениями. Подует небольшой ветер, который днем может усилиться до умеренного.

В ночь на среду температура воздуха в регионе опустится до плюс 1-6 градусов, в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем уличные термометры покажут от 6 до 11 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солнечная и золотая осень в Петербурге подошла к концу. Уже со среды в городе будет пасмурно, начнутся привычные горожанам дожди, а температура опустится до +10 градусов. Прогнозы не показывают заморозков в Петербурге до середины октября.

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