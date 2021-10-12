Глава Комздрава Петербурга поддержал ограничение передвижений

Глава Комздрава Петербурга поддержал ограничение передвижений
Стоит учитывать, что все запреты вводятся по решению Роспотребнадзора. Фото: pexels.com

Глава Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец предупредил петербуржцев о возможных ковидных ограничениях. Он также отметил, что готов поддержать новые ограничения из-за большого числа заразившихся.

Председатель комздрава обращает внимание на то, что меры могут коснуться обязательной вакцинации и ограничений передвижения. Если это будет необходимо, решение примут незамедлительно. Стоит учитывать, что все запреты вводятся по решению Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Лисовец считает, что любая ограничительная мера, которая приведёт к снижению заболеваемости, должна быть введена и будет им поддержана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор певца Валерия Леонтьева не подтвердил COVID у артиста и опроверг информацию о госпитализации. Ранее из различных Telegram-каналов стало известно, что Валерий Леонтьев попал в больницу.

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Глава Комздрава Петербурга поддержал ограничение передвижений
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