Глава Комздрава Петербурга поддержал ограничение передвижений

Стоит учитывать, что все запреты вводятся по решению Роспотребнадзора. Фото: pexels.com

Стоит учитывать, что все запреты вводятся по решению Роспотребнадзора. Фото: pexels.com

Глава Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец предупредил петербуржцев о возможных ковидных ограничениях. Он также отметил, что готов поддержать новые ограничения из-за большого числа заразившихся.

Председатель комздрава обращает внимание на то, что меры могут коснуться обязательной вакцинации и ограничений передвижения. Если это будет необходимо, решение примут незамедлительно. Стоит учитывать, что все запреты вводятся по решению Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Лисовец считает, что любая ограничительная мера, которая приведёт к снижению заболеваемости, должна быть введена и будет им поддержана.

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