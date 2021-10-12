Информация о госпитализации Леонтьева оказалась фейком

Информация о госпитализации Леонтьева оказалась фейком
С певцом все порядке, сообщил его директор. Фото: valera_leontiev/ Instagram

Директор Валерия Леонтьева не подтвердил COVID у артиста и опроверг информацию о госпитализации, сообщает «ТАСС».

Ранее из различных Telegram-каналов стало известно, что российский певец и музыкант Валерий Леонтьев был помещен в медицинское учреждение из-за заражения коронавирусной инфекцией.

По неподтвержденной информации состояние 72-летнего артиста оценивалось, как среднетяжелое. Писали, ПЦР-тест был положительный и певец несколько дней накануне перед отправкой в больницу находился на амбулаторном лечении. Все это время он якобы страдал от кашля и температуры.

Однако позже директор артиста Борис Чигирев не подтвердил ни наличие коронавируса у Леонтьева, ни его госпитализацию. Директор отметил, что с певцом «все в порядке».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, состояние 67-летнего народного артиста РФ Валерия Гаркалина, попавшего больницу с коронавирусом все еще тяжелое.

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Информация о госпитализации Леонтьева оказалась фейком
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