Заболевший коронавирусом Валерий Гаркалин остается в тяжелом состоянии

Заболевший коронавирусом Валерий Гаркалин остается в тяжелом состоянии
Валерий Гаркалин находится в реанимации в больнице в подмосковной Коммунарке. Фото: кадр из фильма «Ширли-Мырли»

Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, попавшего больницу с коронавирусом, остается тяжелым.

Врачи оценивают состояние Гаркалина как тяжелое. Он находится в реанимации в больнице в подмосковной Коммунарке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского института театрального искусства — ГИТИС, где актер преподает.

Гаркалин был госпитализирован с диагнозом COVID-19 в больницу в Коммунарке 2 октября. Из-за ухудшения состояния 67-летнего актера перевели в реанимацию.

Валерий Гаркалин снялся в таких кинокартинах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Гуманоиды в Королеве». В общей сложности артист снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года он преподает в ГИТИС на кафедре эстрадного искусства и руководит мастерской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состояние госпитализированной с коронавирусом Гузеевой стабилизировалось.

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