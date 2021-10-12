Председателем Госдумы избран Вячеслав Володин

За кандидатуру спикера Госдумы восьмого созыва проголосовало подавляющее большинство депутатов, сообщает «ТАСС».

В этом году Вячеслав Володин стал председателем законодательного органа. Напомним, его кандидатуру поддержал глава государства Владимир Путин, свое предложение он высказал на встрече с руководителями политических партий в конце сентября.

За Володина проголосовали 360 депутатов, в то время как 61 отдали свои голоса «КПРФ» Дмитрию Новикову — депутату от «КПРФ». Кроме того, были избраны девять вице-спикеров, первыми замами председателя назначены Александр Жуков от фракции «Единая Россия» и Иван Мельников от «КПРФ».

В этом году депутаты будут заседать два раза в неделю, одна неделя в месяц отводится под работу в округах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, 12 октября пленарное заседание Госдумы открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.