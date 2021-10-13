Вакцины против ковида обеспечивают защиту от штамма «дельта»

Исследования вакцин от коронавируса ведутся по всему миру. Фото: pexels.com

Исследования вакцин от коронавируса ведутся по всему миру. Фото: pexels.com

Вакцины против коронавируса эффективны против большинства вариантов SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании ученых Йельского университета.

Результаты, опубликованные 11 октября в журнале Nature, подтверждают гипотезу о том, что переболевшие коронавирусом до вакцинации демонстрируют более устойчивый иммунный ответ на все варианты прививок. Ученые протестировали две самые популярные в США вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech.

По словам исследователей, они действительно усиливают реакцию иммунной системы на инфекцию.

«Вакцины индуцируют высокие уровни антител против дельты и большинства ее вариантов», — сказала соавтор статьи Акико Ивасаки, профессор иммунобиологии.

Для исследования группа ученых собрала образцы крови у 40 медицинских работников Йельского университета.

Все испытуемые были привиты первой дозой вакцины с ноября 2020 года по январь 2021 года. В следующие недели у них периодически брали дополнительные анализы, в том числе и после того, как добровольцы получили последующие дозы лекарства.

Затем образцы крови подвергали воздействию 16 различных вариантов SARS-COV-2. В испытаниях участвовал и штамм «дельта» — наиболее распространенный вариант вируса, циркулирующий сейчас в Соединенных Штатах. Затем был проанализирован ответ антител на каждый из вариантов.

Как отмечается в исследовании, ни один из добровольцев не подвергся воздействию вируса.

Система иммунной реакции на вариант «дельта» в крови всех добровольцев была в целом надежная и даже сильнее в образцах, собранных после второго укола.

По словам Ивасаки, случаи распространения «дельты» — это не следствие неэффективности вакцин. Скорее всего, это связано с чрезвычайно заразной природой нового штамма, который может преодолеть иммунную защиту.

С ней согласен и доцент эпидемиологии Йельского университета Натан Грубо. «Высокая трансмиссивность этого варианта, а не его ускользание от нашего иммунного ответа, вызванного вакциной, лучше всего объясняет инфекции среди вакцинированных», — подчеркнул он.