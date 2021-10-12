В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer

Более ста шведов вакцинировали просроченной вакциной Pfizer в шведском городе Нючёпинг.
Ответственный за программу вакцинации в регионе Магнус Йоханссон признал, что они не справились с контролем и вкололи на 11 дней просроченную вакцину. Сейчас регион связался св с производителями вакцин Pfizer, чтобы узнать, может ли это повлиять на здоровье привившихся просроченным препаратом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Йоханссон, отметил, что граждан, вакцинировавшийся препаратом с истекшим сроком годности, проинформируют о случившимся по телефону или по почте. Он обратил внимание на то, что, не исключено, что шведам предложат повторную вакцинацию.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое антикокоронавирусное постановление. Так, он ввел QR-коды о прививке и перенесенном заболевании, а также обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.