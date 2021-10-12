В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer

Более ста шведов вакцинировали просроченной вакциной Pfizer в шведском городе Нючёпинг.

Ответственный за программу вакцинации в регионе Магнус Йоханссон признал, что они не справились с контролем и вкололи на 11 дней просроченную вакцину. Сейчас регион связался св с производителями вакцин Pfizer, чтобы узнать, может ли это повлиять на здоровье привившихся просроченным препаратом. Об этом сообщает РИА «Новости».