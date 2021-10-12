Дрозденко объяснил, с чем связаны новые антиковидные меры

Второй способ прекратить рост заболевания – дождаться, когда люди вакцинируются или переболеют, и появится коллективный иммунитет. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Второй способ прекратить рост заболевания – дождаться, когда люди вакцинируются или переболеют, и появится коллективный иммунитет. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое антикокоронавирусное постановление. Так, он ввел QR-коды о прививке и перенесенном заболевании, а также обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

Это решение вызвало недовольство у некоторых жителей. Его приняли в связи с ростом заболеваемости, смертности и нагрузки на здравоохранение. Об этом сообщает Online47.

Он отметил, что у него его задача обеспечить безопасность жителей Ленобласти. Так, это можно сделать тремя путями. Первый – локдаун. Второй способ прекратить рост заболевания – дождаться, когда люди вакцинируются или переболеют, и появится коллективный иммунитет. И третий способ – компромиссный. Можно ввести точечные ограничения, которые мотивировали бы граждан либо привиться, либо контролировать свое здоровье.

Также Дрозденко прокомментировал введение постановления. Есть требование, чтобы в тех организациях, которые обслуживают население, работники были безопасны. Они должны на 15 ноября либо быть вакцинированы, либо иметь документ о болезни в течение последнего полугода. Дрозденко считает, что либо человек должен быть безопасен для окружающих, либо окружающие должны быть безопасны для него.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области ввели новые ковид-ограничения.