В Ленобласти вводят новые коронавирусные ограничения

В Ленинградской области ввели новые ковид-ограничения. Глава региона Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление.

В частности, Волховский район перешел из зеленой в желтую зону.

Теперь QR-код в регионе обретает статус пропуска — он подтверждает прохождение вакцинации, а также факт заболевания, перенесенного менее полугода назад.

С 15 ноября в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес пустят только с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом.

Также с 15 ноября все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении вакцинации, медотводе или перенесенном коронавирусе в последние полгода. Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

Сотрудники организаций в сфере транспорта, в том числе такси, а также социальные работники смогут работать только при наличии документом о вакцинации, перенесенном заболевании ковидом в течение последних шести месяцев, или с трехдневным отрицательным результатом ПЦР-теста.

Массовые мероприятия в красной зоне ограничат до 300 человек, в желтой — до 500, в зеленой — до 1000.

При этом ночные клубы и дискотеки, а также предприятия общепита районов желтой зоны смогут работать теперь при заполняемости до 75%.

Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 275 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 71 953 случая ковида. При этом выздоровели 53 317 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.