На Бестужевской улице подросток попал под колеса машины

На Бестужевской улице подросток попал под колеса машины
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга сбили подростка.

Инцидент произошел утром 12 октября у дома 31 на Бестужевской улице. По словам очевидцев, водитель сбил подростка в зоне пешеходного перехода.

Свидетели произошедшего отмечают, что пострадавший не получил заметных травм и был в сознании.

«Увидела только последствия, сидящего на асфальте парня и бегущего к нему людей. Визуально травм не было, но парень, очевидно был в состоянии шока. Кивал головой, видимо на вопросы о его состоянии…», — пишет автор поста в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

авария дтп калининский район


 

Новости партнеров
Дикие животные приюта «Велес» переедут в воинскую часть в Выборгском районе
Дикие животные приюта «Велес» переедут в воинскую часть в Выборгском районе
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пользователи соцсети Instagram в ряде стран пожаловались на сбой в работе сервиса
На Бестужевской улице подросток попал под колеса машины
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой рассказал об угрозах в адрес девочки
Никита Гусев вернулся из НХЛ в СКА
Чрезмерное употребление яиц на 70% повышает риск развития агрессивного рака
В Москве усилят контроль за масками в ночных клубах
Попова попросила родителей контролировать детей, переведенных на удаленное ...
ДТП на Бухарестской спровоцировало трамвайную пробку