На Бестужевской улице подросток попал под колеса машины

В Калининском районе Петербурга сбили подростка.

Инцидент произошел утром 12 октября у дома 31 на Бестужевской улице. По словам очевидцев, водитель сбил подростка в зоне пешеходного перехода.

Свидетели произошедшего отмечают, что пострадавший не получил заметных травм и был в сознании.

«Увидела только последствия, сидящего на асфальте парня и бегущего к нему людей. Визуально травм не было, но парень, очевидно был в состоянии шока. Кивал головой, видимо на вопросы о его состоянии…», — пишет автор поста в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства инцидента устанавливаются.