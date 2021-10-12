Милонов охарактеризовал иск со стороны Галкиной словами: «Продалась дьяволу»

Милонов охарактеризовал иск со стороны Галкиной словами: «Продалась дьяволу»
Виталий Милонов ответных действий против Ольги Галкиной предпринимать не намерен. Фото: Instagram политика

Депутат Госдумы объяснил, что под словами «отдаваться в объятия» имеется в виду политический смысл, сообщает 78.ru. Кандидатка в петербургский ЗакС от «Справедливой России» Ольга Галкина подала иск в Пушкинский районный суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против Виталия Милонова. Галкину оскорбило, что депутат назвал ее женщиной легкого поведения во время происшествия в администрации Московского района.

Милонов рассказал, что в той ситуации Галкина вела себя неадекватно, заблокировав доступ избирательных комиссий к системе «Госвыборы». Таким образом, политик выразила свое недовольство ходом голосования. Толпа сторонников Галкиной также препятствовала работе избиркомов. Сама женщина по словам Милонова, «орать стала, кричать, провоцировать».

«Я единственное, что уточнил у нее, вступила ли она в духовную связь с инкубами Навального, и, получив подтверждение, я как человек, читавший «Молот ведьм», понял, что она продала душу дьяволу», — прокомментировал инцидент Милонов.

Он пояснил, что слова «отдаваться в объятия» он употребил в иносказательном – политическом значении. Политик считает, что действия Галкиной направлены на привлечение внимания.

«Это политическая борьба. Я на это все не обижаюсь и желаю ей только хорошего», — говорит Милонов. Ответных действий депутат Госдумы чинить не собирается, заявил Виталий Милонов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Вячеслав Володин стал председателем Госдумы восьмого созыва, за него проголосовало 360 депутатов. Накануне его кандидатуру поддержал Путин.

виталий милонов инцидент иск в суд конфликт ольга галкина


 

Новости партнеров
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Милонов охарактеризовал иск со стороны Галкиной словами: «Продалась дьяволу»
На парковке на Киевской улице обнаружили автомобиль с самодельной взрывчаткой
Селфи со скатом закончилось плачевно для американца
Блогер на Bentley сбила ребенка в Москве
В Петербурге покажут работы Сальвадора Дали
Возле ТРК «МЕГА Парнас» заметили двух лисиц
В Калининградской области из-за коронавируса могут ограничить плановую медпомощь
В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с COVID-19