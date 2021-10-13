Исследование показало, что у россиян с ипотекой разводы случаются реже

Среди тех, кто брал ипотеку в России, доля разводов меньше среднего по стране показателя, не превышающего 5%. Фото: pixabay.com

Среди тех, кто брал ипотеку в России, доля разводов меньше среднего по стране показателя, не превышающего 5%. Фото: pixabay.com

Среди тех, кто брал ипотеку в России, доля разводов меньше среднего по стране показателя, не превышающего 5%, однако решение о разводе негативно сказывается на платежной дисциплине клиентов. В исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств обобщили сколько, а также как варьируется доля ипотечных заемщиков и разводов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

На текущий момент, по результатам исследования, около 45-75 тысяч людей, взявших ипотеку, уже находятся в разводе или в его процессе. Решение развестись весьма негативно сказывается на платежной дисциплине клиентов. На сегодняшний день, как показало исследование, в дефолт по ипотеке вышли 20 тысяч семейных пар, из которых в разводе уже находятся около 20%.

Управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель отмечает, что кредиты по ипотеке чаще становятся предметом спора между двумя сторонами в браке, чем другие виды кредитных обязательств, однако процент развода среди тех, кто берет ипотеку не такой высокий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге в последнее время стали реже выдавать ипотеку. В августе этого года кредиты получили почти 6 тысяч человек, — это на 24% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого рода.