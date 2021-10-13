Экс-прокурор Крыма Поклонская стала послом в Кабо-Верде

Экс-прокурор Крыма Поклонская стала послом в Кабо-Верде
Поклонская рассказала в СМИ, что прошла курсы в Дипакадемии и стажировку в МИД. Фото: Instagram Натальи Поклонской

Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы представлять интересы России в государстве на островах Зеленого Мыса, сообщает РИА «Новости».

Глава государства Владимир Путин освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко, который занимал пост с 1 февраля 2018 года. Новым послом стала известный российский политик Наталья Поклонская. В документе говорится, что бывший прокурор республики Крым приступит к обязанностям чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Кабо-Верде.

Наталья Поклонская сообщила о прохождении соответствующих курсов в Дипакадемии и стажировки в МИД, бывший депутат Госдумы РФ также уже собрала всю информацию о Кабо-Верде, информирует РИА «Новости».

Отметим, что Кабо-Верде представляет собой государство в Западной Африке на островах Зеленого Мыса. Так, до 1986 года название страны официально было переведено на русский язык как Республика Острова Зеленого Мыса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, 12 октября начала работу Госдума восьмого созыва, на первой пленарке депутаты приступили к решению кадровых и организационных вопросов.

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