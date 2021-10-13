Нострадамус, Ванга и Матрона Московская: каким видели 2021 год известные предсказатели

Некоторые тревожные прогнозы, увы, сбылись, а какие-то настолько туманны, что остается гадать – как все сложится.

Многие ясновидящие, кажется, заранее знали и о пандемии коронавируса, и о ее последствиях. Некоторые предсказания касались 2021 года, но какие из них сбылись, а каким только предстоит пройти проверку на прочность? Сейчас выясним.

Нострадамус

Французский предсказатель о многом говорил метафорами, поэтому разгадать его слова не всегда просто. Они настолько туманны, что смысл некоторых удается уловить лишь спустя время – сопоставив написанное с происходящим. На 2021 год было следующее пророчество:

Из ярости некто будет ждать воды, Войско взволновано большим бешенством. Благородные погружены на 17 кораблей Вдоль Роны; вестник прибыл поздно.

Эксперты затрудняются в расшифровке этих слов. Вполне возможно, что Нострадамус предвидел дефицит ресурсов и рост локальных конфликтов. И правда: людям не хватает вакцин от коронавируса, а Афганистан захватили террористы. Также Нострадамус предвидел проблемы с мигрантами (в последнее время их количество на территории России резко сократилось, в связи с чем связана нехватка персонала) и даже зомби-апокалипсис.

Матрона Московская

Провидица Матрона Московская не только исцеляла людей, но и видела будущее. Он предсказала смерть Николая Второго, кончину Сталина и начало Великой Отечественной войны. Она знала, что 2021 год выдастся напряженным – Европу захлестнут политические конфликты, говорила Матрона. Странам постсоветского пространства ясновидящая предсказала непростые времена, а вот Россия, скорее всего, улучшит свое положение. Если в 2021 году России предстоит восстанавливаться из-за пандемии, то в последующие годы страна станет одной из самых влиятельных и процветающих.

Слова Матроны Московской похожи на правду: президент России Владимир Путин уже объявил о восстановлении экономики, а страны Евросоюза частенько не могут прийти к единому мнению.

Ванга

Слепая болгарская ясновидящая Ванга сделала ряд неутешительных заявлений. Она предсказала вымирание Европы – уже запущенный процесс, по словам Ванги, должен завершиться к 2025 году. Всему виной изменения климата, отрицать которые невозжно уже сейчас. Также нынешний год, говорила провидица, должен был принести войны, экономический кризис и голод. Со всем этим, в той или иной степени, человечество уже столкнулось.

Лучше всех дела будут обстоять у России. Ванга, как и Матрона Московская, считала, что страна вот-вот станет сильнейшей державой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ванга предрекла России суровые испытания в 2022 году.