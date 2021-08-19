Ванга предрекла России суровые испытания в 2022 году

Ванга предрекла России суровые испытания в 2022 году
Стоит помнить, что к предсказаниям Ванги не нужно относится слишком серьезно, принимая их за абсолютную истину. Фото: Википедия

Болгарская целительница известна своими масштабными и пугающими пророчествами. По словам Ванги, в следующем году Россию ждет множество испытаний, которые стране нужно выдержать с честью.

Ясновидящая охотно делилась своими прогнозами о будущем России. В частности, она упоминала, что ей предстоит занять роль главенствующей державы в эпоху глобальных перемен и становления нового миропорядка. Согласно предсказанию Ванги, Россия встанет у руля прогресса и поведет к «светлому будущему» даже своих главных сегодняшних конкурентов — и в политическом, и в экономическом смысле.

Однако не все так радужно, как может показаться на первый взгляд: в 2022 году нам придется пережить «всемирное ополчение» и заметное сокращение населения. Существует версия, что данное предсказание относится к пандемии коронавируса, которая, к сожалению, пока и не думает отпускать мир.

Некоторые полагают, что «всемирное ополчение» выразится в наплыве мигрантов на Россию и, как следствие, сокращении коренного населения, передает «Московский комсомолец».

Напомним, что Ванга, несмотря на свои неутешительные прогнозы, призывала население Земли отказаться от агрессии и негатива, которых, стоит отметить, в современном обществе становится все больше и больше. Болгарская целительница подчёркивала, что спастись от катастроф смогут лишь те, кто победил гнев и простил прегрешения своим врагам.

«Ничего не спасет — ни слава, ни деньги — только чистота», — говорила Ванга.

Ранее gazeta.spb.ru также писала о том, что астролог Алена Никольская советует в августе воздержаться от поездок и воздушных полетов в особенности из-за большой вероятности несчастных случаев.

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