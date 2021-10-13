Британские таблоиды извинились за ложную статью о краже РФ формулы вакцины от COVID

Британские таблоиды извинились за ложную статью о краже РФ формулы вакцины от COVID
Британские желтые газеты были вынуждены извиниться и опровергнуть фальшивые статьи. Фото: unsplash

Британские таблоиды The Sun и Daily Express принесли извинения за публикацию статей, в которых утверждалось, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca и создала на ее основе свой препарат «Спутник V».

Об этом сообщается в телеграм-канале Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В фонде заявили, что британские желтые газеты, известные свой скандальностью, были вынуждены извиниться и опровергнуть фальшивые статьи.

В сообщении говорится, что таблоидам пришлось извиниться после того, как получили неопровержимые факты из заявления РФПИ, опубликованного накануне.

Первым статью опубликовало издание The Sun. Вскоре редакция исправила текст и добавила цитаты из заявления РФПИ, а также комментарий фонда с опровержением информации о краже. Газета Daily Express, которая перепечатала оригинальный текст, удалила публикацию полностью и выступила с извинениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца приговорили к обязательным работам за фейк о вакцине от COVID-19.

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