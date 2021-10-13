Реставрацию колокольни Николо-Богоявленского собора закончат в 2022 году

Реставрацию колокольни Николо-Богоявленского собора закончат в 2022 году
Реставрацию колокольни Николо-Богоявленского собора закончат в 2022 году. Фото: "globus.aquaviva.ru"

Колокольню Николо-Богоявленского морского собора планируют закончить реставрировать в 2022 году. На работы по улучшению внешнего вида памятника федерального значения было выделено 113,7 млн рублей. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на администрацию города.

Ход ремонтных работ по реставрации и обновлению проверил вице-губернатор Николай Линченко. Обновления колокольни будет включать в себя усовершенствование штукатурных и красочных фасадов, элементов лепного декора — капители колонн, головки херувимов, лепной орнамент, факелы-светильники, а также деревянные элементы фонаря.

Сама колокольня была построена 1758 году по проекту архитектора Саввы Чевакинского, который использовал стиль елизаветинского барокко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после реставрации открылся музей «Невская застава». Открытие музея после ремонта ознаменовало начало праздничных мероприятий, посвященных 105-летию района, которое пройдет в 2022 году.

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