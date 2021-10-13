В октябре откроют «Серебряный маршрут» по древнерусским городам

РЖД запускает тур выходного дня в Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль, сообщают «Известия».

Новый тур, который стартует 22 октября соединит древнерусские города со столицей. Следующие рейсы запланированы на 4, 12 ноября и затем в каждую пятницу в 20:23, проинформировали в РЖД.

Отправление будет происходить с Ленинградского вокзала Москвы. За выходные туристы могут увидеть достопримечательности четырех древнерусских городов и уже в воскресенье вечером вернуться обратно.

Поезд № 928/927 своего рода «отель на колесах» будет курсировать по пути, названному «Серебряным маршрутом». В поезде будут вагоны класса люкс, СВ, купе и плацкарт, в котором предусмотрен кондиционер, душ, розетки для зарядки гаджетов. Кроме того, для удобства людей будут работать вагон-бар и вагон-ресторан.

Стоимость тура выходного дня начинается от 2 тыс. 598 рублей, говорится в сообщении РЖД.

Ранее Gazeta.SPb писала, на ноябрьские праздники российские туристы полетят в Москву, Петербург и Сочи. Средняя цена билета на самолет в одну сторону в обе столицы обойдется в среднем от 5 тыс. 430 рублей до 5 тыс. 804 рубля в зависимости от выбранного направления.