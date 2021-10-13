В Петербурге загорелся заброшенный дом

В Петербурге загорелся заброшенный дом
О пострадавших во время пожара не сообщается. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Северной столицы.

Сегодня, 13 октября в пять часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: Екатерининский проспект, д.14. Загорелся двухэтажный заброшенный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

О пострадавших во время пожара не сообщается.

В тушении пожара участвуют три спецмашины и 14 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга сегодня утром произошло возгорание в производственном помещении. С утра ровно в 07:07 по московскому времени в МЧС поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе по адресу Республиканская улица дом 22. Спасатели сразу же выехали на место и в 07:40 пожар был локализован. Как оказалось, в производственном помещении размером 8 на 15 горела обстановка на площади 80 квадратных метров.

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