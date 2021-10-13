В Красногвардейском районе с утра полчаса тушили пожар

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня утром произошло возгорание в производственном помещении. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня утром произошло возгорание в производственном помещении. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня утром произошло возгорание в производственном помещении.

С утра ровно в 07:07 по московскому времени в МЧС поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе по адресу Республиканская улица дом 22.

Спасатели сразу же выехали на место и в 07:40 пожар был локализован. Как оказалось, в производственном помещении размером 8 на 15 горела обстановка на площади 80 квадратных метров.

К ликвидации пожара от МЧС привлекли 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу. Сотрудники Городской аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета и управляющей организации подключили здание к тепло- и электроснабжению.