Иск Волочковой Большому театру на 200 млн рублей отклонен

Волочкова считает, что вынужденный отпуск длиной в 11 лет должен быть отплачен экс-работодателем. Фото: Instagram танцовщицы

Волочкова считает, что вынужденный отпуск длиной в 11 лет должен быть отплачен экс-работодателем. Фото: Instagram танцовщицы

Бывшая балерина просила суд признать отпуск незаконным, сообщает 78.ru.

Анастасия Волочкова работала в Большом театре с 1998 по 2003 год, который покинула после «потери формы». Затем женщина ушла в неоплачиваемый отпуск и теперь требует признания незаконности действий работодателя.

Танцовщица считает, ей положена компенсация за то, что ей не давали работать в период с 2010 по 2021 год. Как сообщает защита в лице Евгения Корчаго, артистка числилась в штате театра много лет, но стаж ей не засчитали. Сумма компенсации составляет более 200 млн рублей, ссылается на слова Корчаго информационное агентство.

Тверской районный суд столицы не удовлетворил требования бывшей балерины без объяснения причин.

Ранее Gazeta.SPb писала, косметолог подловила на лжи Волочкову, которая называет в числе секретов молодости: баню, ЗОЖ и физические нагрузки. Не обошлось без пластики и косметических процедур, считает специалист бьюти-сферы.