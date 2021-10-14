В Пулково задержали четыре авиарейса 14 октября

В Пулково задержали четыре авиарейса. Фото: пресс-служба ООО

В Пулково задержали четыре авиарейса. Фото: пресс-служба ООО

В четверг, 14 октября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты в Анталью, Хельсинки, также воздушные судна вылетели с опозданием в Пермь и Ургенч.

Первым задержали рейс до Перми. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:20, однако время вылета сдвинули на 0:50. Далее с опозданием вылетел рейс до Ургенча: вылет перенесли с 0:25 на 1:30.

Также задерживают рейс до Антальи. Самолет должен был улететь в 12:00, но по факту ждать придется до 13:25. Вылет рейса в Хельсинки перенесли с 12:00 на 14:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту «Пулково» по горячим следам раскрыта кража брендовых часов стоимостью почти 1 млн рублей.