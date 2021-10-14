Российских школьников проверят на агрессию

В период с 2017 года по 2020 год зафиксировано 58 происшествий в 33 регионах страны. Фото: pixabay

В период с 2017 года по 2020 год зафиксировано 58 происшествий в 33 регионах страны. Фото: pixabay

Комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки решила проверить российских школьников на склонность к насилию после случаев нападений на школы.

По данным комиссии, в период с 2017 года по 2020 год зафиксировано 58 происшествий в 33 регионах страны. На стадии приготовления правоохранительными органами пресечено 82% происшествий, пишут «Известия».

Комиссия поручила изучить склонности учеников к агрессии и насильственным действиям, молодежные субкультуры и причины радикализации российских школьников. Кроме того, поручено увеличить в образовательных учреждениях численность педагогов-психологов и повысить их квалификацию.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Пока непонятно, на самом ли деле он умер.