Врет о женщинах и одевается на рынке: бывшая Шаляпина раскрыла его тайны

Цымбалюк-Романовская как никто другой знает о любви музыканта якобы приврать о своей личной жизни.

Певец Прохор Шаляпин известен своими многочисленными романами с женщинами постарше, некоторые из них не похожи на правду. Недавно вся страна обсуждала смерть супруги артиста – миллионерши Татьяны Дэвис. Многих поразило, насколько стремительно развивался их роман, закончившийся трагедией. Есть и те, кто до сих пор не верит ни в богатства Дэвис, ни в ее смерть.

Среди скептиков оказалась бывшая возлюбленная Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская. Она отметила, что у артиста замечательная фантазия и он любит придумывать истории о своих женщинах. Этим он занимается ради пиара, пояснила пианистка. Женщина добавила, что сложно верить мужчине, которые не раз был пойман на лжи.

Так, например, роман Шаляпина и Цымбалюк оказался фиктивным. Сначала от него отрекся музыкант, а затем насчет происходящего довольно жестко высказалась сама Цымбалюк.

«У Прохора ни с кем из придуманных им «любовниц» отношений не было. Он просто не знает, что это такое! И не ему нас оценивать»,

— написала обиженная пианистка.

В связи с последними событиями Цымбалюк-Романовская решила раскрыть главную тайну Шаляпина. Она назвала единственного человек, которого Шаляпин якобы на самом деле обожает – это певец Филипп Киркоров. Пианистка уверяет, что музыкант старается во всем подражать своему кумиру и добиться его внимания любыми способами, но все тщетно.

Шаляпин не раз пытался повторять образы Киркорова, но из-за нехватки денег на дорогую одежду каждый раз, по словам Цымбалюк-Романовской, отправлялся на рынок.

«Каждая публикация в «Инстаграме» — это новый поход Прохора на рынок «Дубровка» и поиск подделок известных брендов — копий костюмов Филиппа Бедросовича»,

— рассказала Виталина, пишут «Дни.ру».

Пианистка не верит в способность Шаляпина любить кого-то и быть честным, поэтому отказывается верить любому его слову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шаляпин заявил, что не намерен оправдываться за смерть жены.