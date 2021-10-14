Тучи сгущаются: в Петербурге могут ввести QR-пропуска для походов в заведения

Ограничения по входу будут действовать и в заведениях, и в театрах, и в салонах красоты, и в других местах скопления людей. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Ограничения по входу будут действовать и в заведениях, и в театрах, и в салонах красоты, и в других местах скопления людей. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Эпидемиологическая обстановка в Северной столице вызывает все больше опасений у чиновников и врачей. Городские власти раздумывают над ужесточением ограничительных мер и, возможно, в ближайшее время в Петербурге все-таки применят московскую практику использования QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий.

Однозначного решения о необходимости введения QR-кодов нет, но в Смольном понимают, что все будет зависит от дальнейшего развития ситуации. Если заболеваемость продолжит расти, исключать такой исход событий нельзя, рассказал информированный источник изданию «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Важно понимать, что в этом случае «пропускной режим» могут установить не только в заведениях: QR-коды понадобятся для посещения гостиниц, музеев, театров, салонов красоты и многих других мест.

Получить QR-код смогут привитые или переболевшие горожане. Таким образом, жесткое ограничение может стимулировать граждан вакцинироваться — в Петербурге этот процесс идет крайне медленно, даже половина населения не сделали прививки.

Последние данные при этом неутешительные — к 14 октября суточная заболеваемость COVID-19 в городе на Неве составила 2 345 человек. Показатели по смертности тоже неуклонно растут: за сутки скончались 67 человек, такой статистики не было с августа.

В целом по России сегодня зафиксирован абсолютный рекорд — 31 299 новых случаев заражения и 986 летальных исходов. Теперь активное распространение коронавируса можно заметить не только в Москве и Петербурге, но и в регионах. Остается надеяться, что новая волна не приведёт к локдауну, как это случилось в начале 2020 года.