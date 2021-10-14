Президент России заявил о важной роли традиционных семейных ценностей

На Евразийском женском форуме президент России Владимир Путин выдвинул утверждение, что традиционные семейные ценности значимы и дороги для всего общества России.

По мнению президента, они также являются «важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития и в настоящем, и в будущем». Об этом сообщает «Фонтанка».

На Евразийском женском форуме Путин выступил с заявлением о важности традиционных семейных ценностей, но также отметил, что за такую позицию Россия иногда подвергается критике. Президент сказал, что обеспечение свободы самоидентификации и всех личных свобод необходимо, но семейные ценности, по его мнению, также важны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин пока не принял окончательного решения об участии в следующих выборах на пост президента страны. До следующих выборов еще много времени, и точное решение президента об участии выборах неизвестно.