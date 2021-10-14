Петербуржцам рассказали, когда выпадет первый снег

Первый снег, как отмечает синоптик, пойдет не раньше третьей декады октября. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Первый снег, как отмечает синоптик, пойдет не раньше третьей декады октября. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что первый снег может выпасть уже в октябре, но раньше третьей декады месяца его ждать не стоит.

Как сообщает «Петербургский дневник», московские синоптики обещают первый снег уже в эти выходные. Утренний дождь в отдельных районах столицы может перейти в снег.

По словам Колесова, в столице совсем другие циклоны и погодные условия. В ближайшее время в Северной столице снега не прогнозируется. Но уже 15 октября над городом установится атмосферный фронт, вместе с которым придут дожди и холод.

В предстоящие выходные среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне 6-8 градусов тепла, а на следующей неделе будет еще холоднее. Первый снег, как отмечает синоптик, пойдет не раньше третьей декады октября.

«В течение последних шести лет мы наблюдаем осадки в виде снега именно в этот период. Вероятно, в этом году будет так же», – заключил Колесов.

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